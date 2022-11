Brasileiro Felipe Drugovich participa do 1º treino livre do GP de Abu Dhabi

Os pilotos voltam à pista ainda nesta sexta-feira (18), o segundo treino livre do final de semana, às 10h (horário de Brasília). O treino classificatório para o GP de Abu Dhabi está marcado para o sábado (19), às 11h. A última corrida da temporada será no domingo (20), às 10h.

Na primeira atividade em Abu Dhabi, Leclerc levou vantagem na disputa e terminou o treino na segunda colocação, enquanto Perez ficou em quarto. O segundo lugar ficou com George Russel, que no final de semana passado venceu o GP do Brasil, disputado em Interlagos.

Como o piloto holandês Max Verstappen foi campeão de forma antecipada, a grande disputa do final semana é pelo vice-campeonato. Charles Leclerc, da Ferrari, e Sergio Pérez, da Red Bull, estão empatados na segunda colocação, com 290 pontos cada um.

Atual campeão da Fórmula 2, que funciona como uma categoria de acesso à F1, Drugovich pilotou um dos carros da Aston Martin e terminou o treino na última posição. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o dono da volta mais rápida no circuito Yas Marina, com 1min26sg633.

