Brasileiro Eric Takabatake vence primeira luta no judô

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Em um combate em que o adversário foi punido por falta de combatividade, o brasileiro Eric Takabatake venceu por ippon após 3 minutos e 17 segundos Soukphaxay Sithisane, do Laos, em sua estreia olímpica nos Jogos de Tóquio, neste sábado (24) no Japão.

