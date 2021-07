Brasileiro Eduardo Barbosa perde para o francês Guillaume Chaine no judô

Eduardo Barbosa perdeu para o francês Guillaume Chaine no judô, na categoria até 73 kg, na noite deste domingo, no golden score, após uma chave de braço que obrigou o brasileiro a desistir.

"Queria voltar com a medalha no peito, não deu dessa vez, mas acredito que consegui trazer muita alegria para as pessoas que vêm me apoiando, amigos e professores no Japão e no Brasil. Saio com a cabeça erguida", disse entrevista ao SporTV.