Brasileiro bate recorde mundial ao fazer embaixadinhas por mais de 34 horas

Ricardinho ainda declarou que já tem outros projetos. No fim do ano, ele planeja subir os degraus do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, que fica em Dubai e tem 828 metros de altura e 163 andares, com a bola nos pés. Ele até já foi ao local para fazer um "teste".

"Aí completaram 24 horas, e o meu adversário foi o clima. Eu não queria nem olhar para o cronômetro. Teve hora que pensei em parar, passou pela cabeça desistir, até pelas dificuldades do clima. O que mais me inspirou a não desistir foi a galera na madrugada, o pessoal na praia. Aquilo te dá uma inspiração. Quando bati 30 horas, o bicho começou a pegar, o tempo não passava", acrescentou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O que você fez no último fim de semana? Ricardo Silva Neves tirou o sábado (13) e o domingo (14) para bater o próprio recorde mundial de embaixadinhas. Foram 34 horas e cinco minutos sem deixar a bola cair. O feito foi realizado em Santos, no litoral paulista. A antiga marca era de 34 horas, dois minutos e 16 segundos.

