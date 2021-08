Brasileiras terminam classe 470 da vela em 9º lugar e ficam sem medalhas

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - As brasileiras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan se despediram sem medalhas da classe 470 das Olimpíadas de Tóquio-2020, na regata final disputada nesta quarta-feira (4), na baía de Enoshima.

Na quinta posição geral até então, elas precisavam vencer a regata e contar com uma combinação de resultados para conquistar o bronze, o que não ocorreu. Ao terminarem a regata na décima colocação, elas não chegaram ao pódio e acabaram na nona posição na classificação geral do torneio.

Precisando de um bom resultado, as brasileiras não tiveram uma boa largada. Ficaram no pelotão de trás da flotilha e passaram na primeira marcação na oitava posição, bem longe do necessário. Ao longo da regata, não conseguiram buscar a liderança, oscilando entre a oitava e a sétima posição. No fim, perderam espaço e acabaram na décima colocação.

O ouro ficou com a dupla britânica Hannah Mils e Eilidh McIntyre, que conquistou o bicampeonato olímpico na classe. A prata terminou com as polonesas Agnieszka Skrzypulec e Jolanta Ogar, enquanto o bronze foi conquistado pela dupla francesa Camille Lecointre e Aloise Retornaz.

Fernanda Oliveira tem 40 anos e participou da sua sexta Olimpíada: é presença regular nas disputas da vela desde Sydney-2000. Ela foi bronze, nesta mesma classe, em Pequim-2008, ao lado de Isabela Swan. Ana Barbachan tem 31 anos e também não é novata na experiência olímpica. Tóquio-2020 foi a terceira vez consecutiva que esteve nas Olimpíadas.

As duas fazem duplas desde 2013 e já foram campeãs brasileiras e sul-americanas. Também já venceram etapas da Copa do Mundo de Vela. Juntas, competiram em Londres-2012, em que terminaram na sexta colocação, e na Rio-2016, quando acabaram na oitava posição.