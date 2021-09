Brasileirão terá volta de torcedores nos jogos a partir deste fim de semana; confira

A volta do público na 23ª rodada na Série A do Brasileiro ficou permitida a partir deste domingo (4) após reunião com o Conselho Técnico de clubes. A decisão de permitir a presença dos torcedores nos estádios vai depender das autoridades locais.

De acordo com o Globo Esporte, o Bahia teve a partida contra o Ceará adiada e, caso não tenha autorização para jogar com torcida, a diretoria baiana aceitou jogar sem público no dia 13. Apenas o Athletico Paranaense votou contra a volta do público no próximo fim de semana. Os paranaenses defendiam portões fechados até o fim do campeonato. Os outros 18 clubes - o Flamengo novamente não participou da reunião - aprovaram o retorno do público na 23ª rodada.

Confira a 23ª rodada:

Cuiabá x América-MG

Fortaleza x Atlético-GO

Bahia x Ceará - adiado

Bragantino x Corinthians - sem público

Atlético-MG x Internacional

Flamengo x Athletico

Chapecoense x São Paulo

Palmeiras x Juventude - sem público

Santos x Fluminense - adiado

Grêmio x Sport