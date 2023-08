Brasileirão Série C: Manaus deixa zona de rebaixamento ao vencer o Pouso Alegre fora de casa

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O Manaus FC venceu por 1 a 0 o Pouso Alegre no Estádio Manduzão, em Minas Gerais, em partida válida pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado (5).

Aos 11 minutos do 2º tempo, Gabriel Correia marcou o gol da partida, garantindo ao Gavião a saída da zona de rebaixamento.

No próximo domingo às 15h (horário de Manaus), a equipe amazonense joga em casa contra o Remo (PA) no Estádio da Colina, Ismael Benigno, no bairro São Raimundo, zona Oeste.