Brasileirão: Grêmio vence líder Botafogo por 4 a 3

O Grêmio venceu de virada o líder do Brasileirão, Botafogo, por 4 a 3, no São Januário, na noite desta quinta-feira (9). O duelo foi válido pela 33ª rodada do campeonato.

Dos 4 gols do tricolor gaúcho, um foi feito por Galdino, no primeiro tempo, e três pelo camisa 9 Suárez, no segundo tempo.

Já os gols do Gloriosos foram feitos por Diego Costa, Júnior Santos e Marlon Freitas marcaram para o Glorioso.

Com o resultado, o Brasileirão tem um empate triplo na primeira colocação. Botafogo, Grêmio e Palmeiras têm 59 pontos, mas o Alvinegro ainda lidera por ter mais vitórias (19), contra 18 dos gaúchos e 17 dos paulistas.