Brasileirão feminino Sub-17: JC FC perde por 3 a 0 para o São José-SP

Manaus/AM - O JC FC entrou em campo na manhã desta quarta-feira (15) e acabou derrotado pela segunda vez em dois jogos no Campeonato Brasileiro feminino Sub-17. Na Arena Morro das Pedras, em Belo Horizonte (MG), o São José-SP fez o placar de 3 a 0 e venceu o time amazonense, que não tem mais possibilidades matemáticas de avançar à segunda fase.

O time paulista abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Giovanna. Nos últimos momentos do primeiro tempo, aos 39 minutos, Débora ampliou a vantagem do São José. Na etapa complementar, Gabriella fechou a contagem para as adversárias.

Com o segundo revés, o time de Itacoatiara não tem mais chances de classificação para as semifinais. São José, Ceará e Internacional disputam a única vaga do grupo A. Pela 3ª e última rodada, o JC se despede da competição de base na próxima sexta-feira (17), diante do Ceará, às 13h (de Manaus), na mesma Arena Morro das Pedras.