Brasileira Stephanie Soares é a 4ª escolha do Draft 2023 da WNBA

Porém, Stephanie Soares vem de uma lesão no joelho e foi operada, o que deve deixá-la de fora da temporada 2023 da WNBA. Mas a jogadora foi a 4ª selecionada no Draft, reúne todas as qualidades para se recuperar e atuar em grande nível na temporada de 2024.

Com 22 anos e 2,01m de altura, Stephanie Soares é atlética, veloz para seu tamanho e fortíssima na defesa. No ataque, ela é bem versátil e tem habilidade para arremessar de três pontos.

Na troca, o Washington Mystics pegou do Dallas Wings uma escolha de segunda rodada do Draft de 2024 e uma de primeira rodada de 2025.

