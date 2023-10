Brasileira sofre cãimbra e ainda assim leva a prata no Pan

A prata em Santiago é a primeira medalha pan-americana da carreira de Eliane. A atleta representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, onde também sofreu com cãibras e terminou na 10ª posição.

"Me recusei a sair da prova, porque a gente treina muito para uma cãibra te tirar da competição. A gente treina quatro anos para em dois minutos sair da prova? Não. Mesmo com dor eu fiquei na prova, administrando a prova. Se tivesse que saltar, iria saltar. Brasil é raça, eu iria na raça. 37 anos, meu terceiro Pan, meu objetivo foi concluído, que era uma medalha", disse Eliane Martins.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliane Martins sofreu com problema físico na final do salto em distância no Pan 2023, mas a cãibra não tirou-lhe a medalha de prata.

