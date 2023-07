Brasileira rouba cena na artilharia da Copa do Mundo Feminina

SÃO PAULO/SP - Cinco jogadoras da Copa Feminina já foram eleitas as melhores do mundo pela Fifa. No entanto, nenhuma delas marcou até agora na competição e a brasileira Ary Borges é a artilheira isolada com três gols.

Marta, melhor do mundo seis vezes (2006 a 2010 e 2018) foi reserva na estreia do Brasil - vitória por 4 a 0 sobre o Panamá. Ela entrou aos 30 minutos do segundo tempo, quando a seleção brasileira já havia construído toda a goleada.

A atual melhor do mundo (por dois anos seguidos), Alexia Putellas, da seleção espanhola, já jogou duas partidas e também não foi às redes. A camisa 11 começou no banco contra a Costa Rica, e entrou aos 32 minutos do segundo tempo - quando o placar já estava definido. Na segunda rodada, contra a Zâmbia, ela foi titular e deu uma assistência nos 45 minutos em que esteve em campo.

Lucy Bronze, melhor jogadora do mundo em 2020, jogou os 90 minutos da estreia da Inglaterra - vitória apertada contra o Haiti. O único gol da partida foi de pênalti, convertido por Stanway.

Melhor jogadora do mundo em 2019, Megan Rapinoe também estreou no banco de reservas. Ela entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo da vitória dos Estados Unidos sobre o Vietnã, mas não participou da jogada do terceiro gol norte-americano.

Por fim, Lieke Martens, melhor jogadora do mundo em 2018, foi titular e ficou em campo o tempo todo na estreia da Holanda contra Portugal. Ela não participou do único gol da partida, marcado pela zagueira Van Der Gragt.

Artilharia brasileira

A meio-campista Ary Borges, da seleção brasileira, foi a única a marcar três gols na primeira rodada, assumindo de cara a artilharia da competição.

Sophia Smith (EUA), Alexandra Popp (Alemanha) e Miyazawa (Japão) marcaram duas vezes na primeira rodada e estão na briga pela chuteira de ouro.

Hermoso e Redondo, da Espanha, marcaram duas vezes na segunda rodada e também entraram na lista de artilheiras da Copa.