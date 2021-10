Brasil vence Venezuela por 3 a 1 pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A seleção brasileira venceu por 3 a 1, nesta quinta-feira (7), o jogo contra a Venezuela, no estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar (2022).

O primeiro gol da partida foi da Venezuela, marcado Eric Ramírez, a partir daí, os gols foram apenas da seleção verde e amarela, sendo o primeiro do zagueiro Marquinhos, o segundo do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o último do atacante Antony Matheus.

Com a vitória, Brasil ocupa a 1ª posição na tabela.