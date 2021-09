Brasil vence Panamá e vai às oitavas do Mundial de Futsal com 100% de aproveitamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira venceu o Panamá neste domingo (19) por 5 a 1, em partida da Copa do Mundo de Futsal disputada em Klaipeda, na Lituânia.

Os gols do Brasil foram marcados por Rocha, Gadeia, Leozinho, Arthur e Pito. Marquensi, do Panamá, descontou aos 13 minutos do segundo tempo.

O Brasil garantiu a classificação às oitavas de final na última quinta-feira (16), quando venceu por 4 a 0 a República Tcheca. Com o resultado deste domingo, a equipe fechou a fase de grupos invicta, na primeira posição do Grupo D do Mundial.

A seleção disputa a primeira partida das oitavas de final na próxima quinta-feira (23), às 11h30, no horário de Brasília. O adversário ainda depende de resultados das disputas da fase de grupos.