Brasil vence o Paraguai por 2 a 0, encerra tabu e dispara nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina principal manteve seus 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Qatar ao vencer o Paraguai nesta terça-feira (8), por 2 a 0, no estádio Defensores del Chaco.

Foi a sexta vitória em seis partidas, com 18 pontos somados e uma situação que já é muito confortável na classificação para 2022, com seis pontos a mais que a vice-líder Argentina na tabela.

Também é o fim de um tabu de 35 anos sem vitórias brasileiras no Paraguai —foram quatro jogos desde então.

Os gols que encerraram essa marca negativa foram marcados por Neymar logo no começo do jogo, o que o transformou em um dos maiores goleadores da história da seleção em Eliminatórias, e Lucas Paquetá já nos acréscimos do segundo tempo.

Passada a rodada dupla de Eliminatórias, as duas seleções iniciam a preparação para a Copa América que começa em cinco dias em território brasileiro.

Pelo Grupo A, o Paraguai enfrenta a Bolívia na próxima segunda-feira (14), no estádio Olímpico de Goiânia. Já o Brasil, que está no Grupo B, entra em campo um dia antes, às 18h, contra a Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília.

PARAGUAI

Antony Silva; Robert Rojas (Alberto Espíndola), Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alderete e Arzamendia; Gastón Giménez (Avalos), Ángel Cardozo (Bareiro) e Villasanti (Óscar Romero); Almirón e Ángel Romero (Samudio). T.: Eduardo Berizzo

BRASIL

Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred (Lucas Paquetá) e Roberto Firmino (Douglas Luiz); Gabriel Jesus (Gabigol), Richarlison (Éverton Cebolinha) e Neymar. T.: Tite

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG)

Quarto árbitro: Dario Herrera (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Ángel Cardozo, Bareiro, Junior Alonso e Alderete (PAR); Fred e Gabriel Jesus (BRA)

Gols: Neymar (BRA), aos 3/1ºT; Lucas Paquetá (BRA), aos 47/2ºT