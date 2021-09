Brasil vence Marrocos e avança para semi na Copa do Mundo de futsal

Antes de chegar às oitavas de final, o país passou pela primeira fase com três vitórias. Primeiro, goleou o Vietnã por 9 a 1, depois ganhou da República Tcheca por 4 a 0 e encerrou a fase de grupos ganhando do Panamá por 5 a 1. Com 100% de aproveitou, avançou como líder da Chave D.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida acirrada neste domingo (26), o Brasil venceu a seleção do Marrocos por 1 a 0, nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal, disputada na Lituânia.

