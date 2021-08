Brasil vence Japão por 8 a 3 no goalball masculino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de goalball fechou a fase de grupos das Paralimpíadas, neste sábado (28), já domingo (29) no Japão, com sua terceira vitória em quatro jogos. Pela última rodada, o Brasil venceu o Japão por 8 a 3, mas não conseguiu tirar do rival a liderança do Grupo A.

Com os mesmos nove pontos do Japão, líder da chave, mas atrás no saldo de pontos (22 a 18), o Brasil fica no segundo lugar mesmo que Estados Unidos vençam seus dois últimos compromissos, contra Argélia e Lituânia. É que o time americano também já tem uma derrota, para o Japão, por goleada, e aparece com saldo de oito negativos. Como os jogos são encerrados se uma equipe abre 10 de diferença, não há como os EUA passarem o Brasil.

Em segundo no grupo A, o Brasil, atual bicampeão mundial, vai enfrentar o terceiro colocado do Grupo B na próxima fase, em partida marcada para acontecer na próxima terça-feira. Independente do rival (pode ser Alemanha, Bélgica, China, Turquia ou Ucrânia), o time brasileiro é favorito.

Hoje, contra os donos da casa, o Brasil saiu atrás logo aos dez minutos do primeiro tempo, com gol de pênalti de Yuto Sano. Josemarcio deixou tudo igual aos seis minutos. No minuto seguinte, o camisa 5, conhecido como Parazinho, colocou o Brasil na frente. Faltando 2min40 para o fim da primeira etapa, Leomom fez 3 a 1 para a seleção brasileira.

O Japão diminuiu a diferença no início do segundo tempo, com Ryoga Yamaguchi. O Brasil, porém, engrenou uma boa sequência para vencer o confronto por 8 a 3. O goleador verde-amarelo foi Josemarcio, com cinco tentos na partida. Leomom marcou os outros três.