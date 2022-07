Brasil vence a Colômbia na final e conquista Copa América feminina

Por serem as finalistas da competição, Brasil e Colômbia garantiram vaga nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Também estão garantidas na Copa do Mundo de 2023, junto com a terceira colocada do torneio, Argentina. O Paraguai, que terminou em quarto, buscará a classificação na repescagem.

A vantagem parcial deu alguma tranquilidade para a equipe brasileira, que jogou melhor na primeira parte da segunda etapa e teve chances de ampliar o placar. A Colômbia, por sua vez, tentou pressionar no fim, quando foi superior. Ficou mais com a bola e arriscou chutes de longe, mas não conseguiu mudar o resultado.

O primeiro tempo da final foi truncado, com poucas chances para ambas as equpes. A Colômbia, inclusive, finalizava mais. Aos 38 minutos, porém, Debinha foi derrubada por Manuela Vanegas dentro da área. Pênalti. Ela mesma cobrou e abriu o placar.

Neste noite, porém, o Brasil não sobrou. A partida, aliás, foi complicada. Empurrada por sua torcida, a Colômbia dificultou as coisas para as brasileiras.

A vitória premia uma campanha impecável do Brasil. Em seis jogos, a equipe marcou 20 gols e não sofreu nenhum. Venceu todas as partidas, teve o melhor ataque e a melhor defesa.

É a oitava vez que o Braisl vence a Copa América em nove edições do torneio. O país só não ganhou em 2006, quando o título ficou com a Argentina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 na noite deste sábado (30) e conquistou a Copa América feminina de futebol. Os gol foram marcados por Debinha, de pênalti, no primeiro tempo. A partida foi disputada na cidade de Bucaramanga, no país das vice-campeãs, sede da competição.

