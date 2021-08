Brasil vence a China por 3 a 0 na estreia no futebol de 5 em Tóquio

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - UTetracampeã paralímpica e invicta na história da competição, a seleção brasileira de futebol de 5 (para atletas cegos) estreou com vitória por 3 a 0 sobre a China, na madrugada deste domingo, pelo Grupo A dos Jogos de Tóquio.

Dono do ouro paralímpico desde a estreia da modalidade no programa do evento, o Brasil teve dificuldades de furar o bloqueio rival com a bola rola, mas se valeu das bolas paradas e comprovou o favoritismo contra os chineses. No fim das contas, venceu com gols de Nonato (dois) e Cassio.

Com o resultado, a seleção brasileira assume a vice-liderança do Grupo A. O Japão, que venceu a França por 4 a 0, ocupa a primeira posição da chave pelo saldo de gols.

O Brasil só abriu o placar nos cinco minutos finais do primeiro tempo, depois que a China cometeu sua sexta falta, o que permitiu ao time brasileiro bater tiro indireto. Nonato bateu falta no canto esquerdo do goleiro chinês para marcar o primeiro gol da seleção nas Paralimpíadas de Tóquio.

A China voltou para o segundo tempo mais agressiva, mas teve sua reação abafada por erro do goleiro Zhen Wang. Ele tocou a bola fora do limite da pequena área, culminando em pênalti para o Brasil. Cassio converteu, fazendo 2 a 0. Faltando quatro minutos para o fim, Nonato marcou o terceiro na entrada da pequena área, após belo passe de Ricardinho, o grande craque da modalidade.

A seleção brasileira encara o Japão neste domingo (28), às 23h30, pela segunda rodada do Grupo A. Os dois primeiros colocados da chave avançam às semifinais.