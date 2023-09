Brasil vence Canadá, enfrenta a Letônia no basquete e pode ir às quartas

Rio de Janeiro/RJ - O Brasil está a uma vitória das quartas de final da Copa do Mundo de basquete. Na sexta-feira, em Jacarta, na Indonésia, a seleção derrotou o Canadá por 69 a 65 e com o revés da Espanha para a Letônia por 74 a 69, os dois jogos do domingo viraram decisões. O Brasil pega a Letônia às 6h45 e Espanha encara o Canadá às 10h30. Os vencedores estão nas quartas de final.

"Desde que o Canadá caiu no nosso caminho, o plano da nossa comissão técnica era diminuir o pace do jogo. Parabéns para os nossos jogadores que cumpriram a risca o que treinamos e conseguiram controlar o jogo em todos os momentos para frear o Canadá, que é uma equipe espetacular" citou Gustavo De Conti.

Paris 2024

A vitória mantém o Brasil na briga direta pela vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A América tem dois postos via Mundial para as Olimpíadas. Caso vença a Letônia e vá as quartas, o Brasil já se garante em Paris em caso de vitória da Espanha sobre o Canadá, a Itália diante de Porto Rico e da Sérvia sobre a República Dominicana. Assim, o Brasil iria para as quartas ao lado dos EUA, garantindo ao menos o segundo lugar das Américas.

"Grande vitória do nosso time, mas não tem nada definido, precisamos buscar mais uma vitória para conseguir a nossa classificação para a próxima fase e seguir lutando pela vaga olímpica", disse Bruno Caboclo.

Estatísticas

Caboclo - 19pts e 13reb

Gui Santos - 10pts e 3reb

Yago - 8pts, 10ast e 4reb

Lucas Dias - 8pts e 3reb

O Brasil fez uma partida perfeita diante do Canadá. Usando a tática de desacelerar a partida, trazendo menos posses de bola, deixou os canadenses com apenas 13 pontos no primeiro período. Em determinado momento, o Canadá chegou a abrir 12 pontos, mas o Brasil não desistiu do duelo.

Com marcação forte, Lucas Dias matando bolas de três e Caboclo funcionando no ataque e na defesa, a bola ficou nas mãos de Yago e Gui Santos para a decisão, e o armador foi para a bandeja para abrir a vantagem que nos daria a vitória.

Convocados

ARMADORES

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Fenerbahçe-TUR

ALAS/ARMADORES

George de Paula - ULM-ALE

Vitor Benite - Palencia-ESP

ALAS

Guilherme Santos - Golden State Warriors-EUA

Leonardo Meindl - Tokyo-JPN

ALAS/PIVÔS

Lucas Dias - SESI Franca

Bruno Caboclo - Venezia-ITA

Tim Soares - Nagoya-JPN

PIVÔS

Felipe dos Anjos - Andorra-ESP

Cristiano Felício - Granada-ESP



26 de agosto

Brasil 100 x 59 Irã

28 de agosto

Brasil 78 x 96 Espanha

30 de agosto

Brasil 89 x 77 Costa do Marfim

Segunda fase

1 de setembro

Brasil 69 x 65 Canadá

3 de setembro

6h45 - Brasil x Letônia

