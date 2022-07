Brasil vence a Argentina e estreia com vitória na Copa América Feminina

O segundo tempo começou morno, mas as brasileiras seguravam mais a bola. O terceiro gol saiu aos 12 minutos quando Bia Zaneratto lançou a bola para Adriana, que driblou a goleira argentina e marcou o seu segundo dela. Debinha fechou o placar em 4 a 0. Vitória do Brasil sobre a Argentina.

O primeiro tempo começou bem devagar. Apesar de manter mais a bola, as brasileiras não conseguiram oferecer perigo no lado argentino. Só aos 28 minutos. Bia Zaneratto achou uma brecha na defesa, passou a bola para Tamires que cruzou para Adriana Maga, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e abrir o placar para o Brasil.

Com a vitória, as meninas assumem a liderança do Grupo B, que também conta com as seleções da Venezuela, Peru e Uruguai.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um duelo válido pela primeira rodada da Copa América Feminina, o Brasil venceu a Argentina pelo placar de 4 a 0, na noite deste sábado (9), no Estádio Centenário, na Colômbia. Os gols da equipe brasileira foram marcados pela Adriana Maga, com dois gols, Beatriz e Debinha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.