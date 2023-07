Brasil vence Argentina e decide liderança com EUA na Copa América

A enorme rivalidade entre Brasil e Argentina entrou em quadra com tudo. No total, foram marcadas incríveis 51 faltas, sendo 25 das brasileiras. Muita coisa, o que tirou o ritmo da seleção e deixou a partida muito truncada.

O trio formado por Érika, Sossô e Aline Moura foi fundamental para a reação brasileira. Com Kamilla pendurada em faltas, Érika e Aline vieram do banco e somaram 12 pontos. Sossô também deu outra dinâmica ao time e anotou mais seis pontos.

Após jogar contra as brasileiras, os Estados Unidos ainda vão enfrentar Cuba, que perdeu do Brasil por 92 a 53 e tem tudo para ser o pior time do Grupo A.

