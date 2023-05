Brasil vai aguardar saída de Ancelotti do Real Madrid até 2024, diz jornal

No entanto, houve consenso de ambas as partes de que o técnico italiano ficará no clube e cumprirá seu último ano de contrato - até junho de 2024.

Ancelotti se reuniu com Florentino Pérez na última semana para discutir seu futuro no Real Madrid. Tudo indica que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, estava na expectativa para receber boas notícias após a reunião.

