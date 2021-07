Brasil treina sem Alex Sandro, mas tem volta de Renan Lodi antes de pegar o Chile

O jovem do Atlético de Madri se recuperou de dores de uma pancada sofrida no jogo de domingo (27) contra o Equador.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Alex Sandro foi desfalque do treino desta quinta-feira (1º) da seleção brasileira e pode não enfrentar o Chile nesta sexta (2), às 21h, pelas quartas de final da Copa América, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.