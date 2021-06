Brasil treina com Gabigol, Thiago Silva e visita de Crespo em preparação para Copa América

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina principal fez nesta sexta-feira (11), no centro de treinamentos do São Paulo, seu primeiro trabalho visando à estreia na Copa América no domingo, às 18h, contra a Venezuela. As principais atrações da tarde foram Thiago Silva e Gabigol, que participaram das atividades depois de se recuperarem de problemas físicos.

O zagueiro teve uma lesão muscular na coxa esquerda na final da Liga dos Campeões, em 29 de maio, e fez tratamento durante o período da rodada dupla de Eliminatórias da Copa do Mundo, quando o Brasil venceu Equador e Paraguai. Já o atacante teve diagnosticado um edema na perna direita justamente após este segundo jogo, quando atuou por 13 minutos, e usou os últimos dias para se recuperar totalmente.

A lesão de Gabigol rendeu polêmica no Flamengo, que esperava contar com ele no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, ontem, contra o Coritiba. O clube desconfiou da gravidade da contusão, que foi tratada em São Paulo. Nesta sexta-feira, o atacante realizou um trabalho separado com o fisioterapeuta Ricardo Sasaki durante o aquecimento e depois fez parte das atividades com bola.

Tite comandou um trabalho técnico em espaço reduzido, 11 contra 11, nos poucos minutos em que a transmissão da CBF TV foi aberta. Os times foram divididos assim: de um lado Alisson (depois Ederson); Emerson, Felipe, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Neymar, Vini Jr e Gabigol e de outro Weverton; Danilo, Éder Miltão, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Roberto Firmino; Gabriel Jesus, Éverton Cebolinha e Richarlison.

O meia-atacante Pedrinho, do sub-20 do São Paulo, participou de parte do treinamento enquanto Gabigol trabalhava para ver se tinha condições de entrar, como aconteceu. Depois, o garoto deixou as atividades que foram acompanhadas de perto por Hernán Crespo, técnico do São Paulo. O argentino ainda bateu papo com o técnico Tite e o coordenador da seleção e ex-jogador tricolor Juninho Paulista.

O meia Everton Ribeiro, que jogou ontem pela Copa do Brasil, fez trabalhos regenerativos e foi o único dos 24 convocados a não aparecer no gramado.

Tite ainda tem mais um treino para definir a escalação, mas a tendência é que seja: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Roberto Firmino; Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar.