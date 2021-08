Brasil termina em sexto lugar na disputa dos saltos por equipes do hipismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil terminou em sexto lugar a final do salto por equipes no hipismo. O conjunto foi formado por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Yuri Mansur, que terminaram o percurso com 29 pontos (penalizações).

Suécia e Estados Unidos empataram com oito pontos na liderança e a disputa do ouro foi decidida em uma volta extra. As duas equipes ainda zeraram os obstáculos e o que decidiu a medalha foi o tempo total percorrido pelos três cavaleiros (122.9 segundos dos suecos, que ficaram com o ouro, contra 124.20 segundos dos norte-americanos). Com 12 pontos, a Bélgica garantiu o bronze.

Vale lembrar que na semifinal o Brasil ocupou a oitava posição das dez que levavam à final. Desta vez, o conjunto não contou com Rodrigo Pessoa. O cavalo do campeão olímpico de 2004 refugou (parou antes de passar o obstáculo) duas vezes na fase anterior, fazendo Rodrigo optar por abrir mão da disputa na decisão. Com isso, Yuri, cavaleiro reserva, participou da briga pela medalha.

Marlon Zanotelli foi o primeiro a se apresentar pelo Brasil. O número 7 do ranking mundial foi penalizado em três obstáculos, e o Brasil terminou a primeira rodada na 8ª posição, com 12 pontos perdidos. Em seguida, Yuri Mansur perdeu apenas quatro pontos e melhorou a colocação brasileira para sétimo. Por outro lado, a distância para um lugar no pódio aumentou para 12 pontos, tornando mais difícil a luta pela medalha.

Fechando a terceira e última passagem brasileira, Pedro Veniss perdeu 12 pontos nos obstáculos e um ponto por estourar o tempo. Ao todo, o Brasil terminou sua participação com 29 pontos descontados, à frente da Argentina, França, Alemanha e Grã-Bretanha.

"Infelizmente não estou satisfeito com a maneira que eu montei. O cavalo estava um pouco cansado, mas eu não ajudei da maneira que queria. Triste pelo resultado, não foi o que a gente queria. Agora é trabalhar mais duro ainda, porque Paris já está logo ali. Acho que continuamos entre os melhores, no Rio foi assim, aqui também, mas está faltando aquele detalhe para chegarmos ao pódio. É continuar esse trabalho para ficarmos ainda mais fortes", disse Pedro Veniss.