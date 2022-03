Brasil tem campeão olímpico no caminho e joga como zebra na Copa Davis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro receberá, a partir desta sexta-feira (4), seus primeiros jogos de Copa Davis em 20 anos. No Parque Olímpico da Barra, o Brasil enfrentará a forte equipe da Alemanha, do campeão olímpico Alexander Zverev, na tentativa de avançar à fase decisiva do tradicional torneio masculino de tênis.

É na condição de zebra que entrarão em quadra os atletas capitaneados pelo técnico Jaime Oncins -que atuou na última vez da Davis no Rio, em 2002, uma vitória sobre o Canadá. Eles apostam no piso de saibro, ao qual estão mais habituados, para se colocar entre os 16 finalistas que disputarão o título em novembro, em sede a ser definida.

A partida que abrirá o confronto ocorrerá às 16h: o paranaense Thiago Wild, 216º no ranking de simples da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), jogará contra Zverev, terceiro do mundo. Na sequência, o cearense Thiago Monteiro (114º) medirá forças com Jan-Lennard Struff (60º). Os duelos terão transmissão do SporTV 3.

A disputa terá sequência no sábado, a partir das 14h. Nas duplas, Bruno Soares (19º no ranking de duplas) e Felipe Meligeni (42º) vão encarar Kevin Krawietz (14º) e Tim Pütz (12º). O embate seguinte será entre Monteiro e Zverev. Havendo necessidade, o desempate ocorrerá em um duelo entre Wild e Struff.

"A gente já sabe que todos os jogos serão duríssimos contra a Alemanha, eles são os favoritos. Mas sabemos muito bem como é a Copa Davis, e o favoritismo só vale até o jogo começar. Vamos jogar em casa e tentar transformar a quadra em um caldeirão. Precisamos usar isso para igualar as coisas e buscar a vitória", disse Soares.