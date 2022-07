Brasil sobra, goleia o Peru por 6 a 0 e segue 100% na Copa América feminina

Com um placar elástico a favor, a seleção seguiu no campo de ataque, explorando os espaços deixados pelas peruanas e tomando conta do campo adversário. O placar só não foi ainda maior porque as brasileiras diminuíram o ritmo e desperdiçaram boas oportunidades.

A soberania brasileira seguiu no segundo tempo, e o quinto gol veio logo aos três minutos. Duda Palermo cobrou escanteio pela direita, Sánchez saiu mal do gol e Fê Palermo empurrou para a rede de cabeça.

Sobrando em campo, o Brasil balançou as redes mais duas vezes no primeiro tempo. Aos 40, Kerolin encontrou Duda Sampaio pela esquerda, que esperou a passagem de Geyse pela grande área. A atacante não desperdiçou e fez o terceiro.

As comandadas de Pia Sundhage seguiram no campo de ataque e ampliaram a vantagem aos 17 da etapa inicial. Fê Palermo fez boa jogada pela esquerda e mandou rasteiro para dentro da grande área. A bola passou por todo mundo e chegou em Duda Sampaio, que finalizou sem chances para a goleira Sánchez.

Com a goleada desta noite, o Brasil garantiu seu quarto triunfo na competição e, de quebra, a liderança isolada Grupo B, com 12 pontos somados. Além disso, a seleção ainda não foi vazada na competição.

Sobrando em campo, o Brasil fez quatro logo na primeira etapa, com Duda Francelino, Duda Sampaio, Geyse e Duda Santos. No segundo tempo, Fê Palermo e Adriana fecharam a conta.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira somou mais uma goleada na Copa América feminina. Já classificado para as semifinais, o Brasil venceu o Peru por 6 a 0, nesta quinta-feira (21), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL), pela quinta e última rodada da fase de grupos.

