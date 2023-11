Brasil segura a pressão, vence o México e está na final do futebol no Pan

O time comandado por Ramon manteve o ritmo e teve chance de ampliar, mas não demorou para o México equilibrar as ações e, em certos momentos, ser superior no jogo. O empate quase aconteceu após escanteio que Ambríz desviou e Fernández finalizou no travessão.

A classificação aconteceu com vitória sobre o México por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (1º). O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Leone, contra, ainda no começo da partida.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil vai disputar a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A equipe de Ramon Menezes vai enfrentar o Chile na luta pelo topo do pódio, sábado (4), às 20h.

