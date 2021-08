Brasil se apresenta com Clara Nunes e Daniela Mercury, mas não vai à final da ginástica rítmica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil se apresentou, neste sábado (7), nas eliminatórias da ginástica rítmica de conjunto nas Olimpíadas de Tóquio-2020.

Na primeira de duas rotações, não foi bem. Com as bolas, a equipe formada por Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Nicole Pircio, Geovanna Santos e Beatriz Silva terminou na 13ª posição (penúltima), com 35.450 pontos.

As brasileiras conduziram bem a apresentação, mas erraram no final, perdendo uma das bolas, o que diminuiu bastante a nota.

Na segunda performance, com argolas e maças, o conjunto foi melhor.

Com uma trilha que incluiu "Canto das Três Raças" (interpretado por Clara Nunes) e "Vide Gal" (cantado por Daniela Mercury), as brasileiras não erraram.

No entanto, a nota de 37.800 (nona melhor da segunda rotação), não foi suficiente para colocar o Brasil na final —apenas os oito melhores conjuntos no geral avançaram à decisão, as brasileiras ficaram na 12ª posição.