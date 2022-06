Brasil quebra jejum na Liga das Nações com vitória sobre a Sérvia

O ponteiro Lucarelli sobrou em quadra no embate desta manhã ao anotar 14 pontos, assim como o oposto Alan (13) e o ponteiro Leal (11). O time contou ainda com Bruninho, Lucão, Flávio, Lucarelli e Thalles.

Com o triunfo nesta quinta, o Brasil ocupa agora o sétimo lugar, com nove pontos (três vitórias e três derrotas). O time nacional perdeu os três últimos jogos para Estados Unidos, China e Polônia. Na estreia da primeira rodada, em Brasília), a equipe superou a Autrália, e no jogo seguinte venceu a Eslovênia. Apenas os oito primeiros colocados na primeira fase (três rodadas)vão brigar pelo título da Liga das Nações. A terceira e última rodada será em Osaka (Japão) a partir de julho.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três derrotas seguidas, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Sérvia nesta quinta-feira (23) e segue firme em busca da classificação na Liga das Nações. Os brasileiros ganharam dos sérvios por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 26/24 e 25/17) na segunda etapa da competição em Sófia (Bulgária). A equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto defende o título, conquistado pela primeira vez na história no ano passado. As informações são da Agência Brasil.

