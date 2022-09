Brasil perde para Japão no Mundial de Vôlei, na Holanda

A partida teve parciais de 25 a 22, 25 a 19, 17 a 25 e, por fim, 25 a 20. No último set, já com substituições efetivadas no 3º set, o Brasil chegou a ter vantagem sobre o Japão, mas não manteve a performance e perdeu o jogo.

Arnhem/Holanda – O jogo entre Brasil e Japão, pelo Mundial de Vôlei feminino em Arnhem, na Holanda, teve momentos emocionantes apesar do início desfavorável para a Seleção Brasileira, que perdeu os dois primeiros sets, ganhou o terceiro, mas no set decisivo, o Brasil esteve à frente e cedeu espaço para o Japão que ganhou a partida por 3 a 1.

