Brasil perde para a Alemanha e é eliminado de torneio masculino de handebol

Em desvantagem de 4 gols, o Brasil tentou ser mais ofensivo no segundo tempo. Os ataques, porém, frequentemente paravam nas defesas do goleiro alemão Johannes Bitter, 38. A Alemanha administrou o placar para vencer.

Sem o titular do gol nacional, a Alemanha teve o caminho facilitado no primeiro tempo, acertando 16 de 23 tentativas ao gol. O Brasil, por sua vez, conseguiu índice bem inferior: marcou 12 gols em 22 finalizações.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira foi eliminada do torneio masculino de handebol das Olimpíadas de Tóquio. No último jogo do Grupo A da competição, neste domingo (1º), a equipe nacional perdeu para a Alemanha por 29 a 25.

