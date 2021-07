Brasil nada bem e conquista vaga na final do 4x100m livre masculino nas Olimpíadas

Os brasileiros estavam na primeira bateria. Eles disputaram a prova na raia três e fizeram a prova em 3min12s59. Com esse tempo, eles ficaram na terceira posição na sua eliminatória - quinto tempo no geral.

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Os nadadores Breno Correia, Gabriel Santos, Pedro Spajari e Marcelo Chierighini participaram da disputa no revezamento 4x100m livre na manhã deste domingo (25), no Centro Aquático, e conquistaram uma vaga na final desta prova nas Olimpíadas de Tóquio.

