Brasil goleia a França e avança em 1º no futebol de 5 nas Paralimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil entrou em campo nesta terça-feira (31) já classificado às semifinais do futebol de 5 nas Paralimpíadas de Tóquio e venceu a França por 4 a 0 para se garantir na primeira colocação do Grupo A, com 100% de aproveitamento. Destaque para Nonato e Jardiel, que marcaram dois gols cada para a seleção.

Antes de enfrentar a França, o Brasil venceu China (3 a 0) e Japão (4 a 0). Os chineses ficaram com a segunda posição do Grupo A e também avançaram.

Agora, o Brasil aguarda seu adversário na semifinal, marcada para a próxima quinta-feira, às 7h30 (horário de Brasília). A seleção busca o pentacampeonato paralímpico na modalidade. O time brasileiro encara o segundo colocado do Grupo B, que tem Argentina, Marrocos, Espanha e Tailândia.

Ainda hoje, os argentinos (líderes) encaram a Tailândia (4ª colocada), enquanto o outro jogo da chave na última rodada é entre Marrocos (vice-líder) e Espanha (3ª colocada).

Na partida contra a França, o Brasil abriu o placar com Nonato no primeiro tempo. O camisa 8 aproveitou rebote do goleiro francês e encheu o pé.

No segundo tempo, o mesmo Nonato fez, de pênalti, o segundo gol brasileiro. Ele chutou forte, bola para um lado, goleiro do outro.

Mais tarde, Nonato fez bela jogada e bateu para o gol. A bola carimbou o travessão e sobrou para Jardiel fazer o terceiro. Já na reta final, ainda deu tempo de Jardiel marcar o segundo dele e dar números finais ao jogo: 4 a 0 para o Brasil.