Brasil faz melhor campanha da história fora de casa e é 2º em Mundial de judô

SÃO PAULO/SP - O Brasil fez história no Uzbequistão. A delegação brasileira conseguiu a melhor campanha em um Mundial de Judô fora de casa e alcançou a segunda colocação no quadro de medalhas individual do torneio realizado em Tashkent, no país asiático.

O judô brasileiro conquistou quatro medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e uma de bronze, além de um sétimo lugar. Apenas o Japão subiu mais ao pódio, com cinco de ouro, quatro de prata e três de bronze.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Rafaela Silva, na categoria até 57kg, e Mayra Aguiar, na categoria 78kg. Beatriz Souza ficou com a prata na categoria peso pesado, enquanto Daniel Cargnin levou o bronze no peso até 73kg.

Rafaela Silva foi campeã mundial pela segunda vez na carreira, a primeira vez havia sido em 2013, no Rio de Janeiro; Mayra Aguiar foi tricampeã mundial: 2014, 2017 e, agora, 2022. Cargnin alcançou a primeira medalha masculina desde 2017. Bia já tinha sido bronze no mundial do ano passado.

A melhor campanha da história do judô brasileiro aconteceu em casa, em 2007, no Rio de Janeiro, quando João Derly, Tiago Camilo e Luciano Correa conquistaram ouro. Em termos de quantidade total de medalhas, a melhor campanha foi em 2013, também na capital carioca, quando Rafaela Silva levou um ouro, Erika Miranda, Maria Suelen Altheman e Rafaela Silva conquistaram a prata e Sarah Menezes e Mayra Aguiar ficaram com um bronze.

O Mundial de Judô segue até esta quinta-feira (13) com a competição por equipes e o Brasil pode conquistar mais medalhas, que contariam para um quadro de medalhas específico — por equipes.