Brasil estreia nas Eliminatórias para a Copa ganhando de 5 a 0 da Bolívia

A seleção Brasileira deu um show de futebol na noite desta sexta-feira (9), e goleou a Colômbia por 5 a 0, na Neo Química Arena.

O jogo era válido pela rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Os gols da noite foram marcados por Marquinhos, Philippe Coutinho, José Carrasco e Roberto Firmino, que fez a bola entrar duas vezes na trave da equipe boliviana.

Com a vitória desta noite, o Brasil assumiu a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas com os mesmos três pontos de Colômbia (2º), Uruguai (3º) e Argentina (4º), mas com ampla vantagem no saldo de gols.

Próximo jogo

O Brasil volta a entrar em campo pelas Eliminatórias para a Copa na próxima terça (12), quando enfrenta o Peru, no estádio Nacional, em Lima, pela segunda rodada.