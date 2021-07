'Brasil está sorrindo', diz Karen Jonz ao se emocionar com prata de Rayssa Leal

Aos 13 anos e sete meses de idade, a skatista maranhense desbancou Rosângela Santos, que foi bronze no 4 x 100m do atletismo em Pequim, em 2008, aos 17. Na história olímpica mundial, a brasileira é a terceira medalhista mais jovem.

Durante a disputa final, a brasileira mostrou todo seu talento e superou quase todas as concorrentes para ficar com a segunda colocação. O ouro ficou com a japonesa, Momiji Nishiya, de 13 anos, que ainda viu a compatriota Funa Nakayama ficar com o bronze.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A medalha de prata conquistada por Rayssa Leal emocionou a também skatista e comentarista Karen Jonz, do SporTV, durante a transmissão da final do skate street feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta segunda-feira (26).

