Brasil está fora da disputa pelo título da Liga das Nações de vôlei

Com parciais de 20/25, 25/22, 25/23 e 25/17, a Seleção Brasileira de Vôlei masculino foi eliminada das competições pelo título da Liga das Nações nesta quarta-feira, dia 20, em jogo realizado contra os Estados Unidos que venceram por 3x1. O jogo aconteceu no ginásio de Bolonha, Itália.

