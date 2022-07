Brasil enfrenta Colômbia pelo 8º título da Copa América neste sábado

Rio de Janeiro/RJ - Com 100% de aproveitamento e nenhum gol cedido até aqui na Conmebol Copa América, a Seleção Brasileira briga pelo octacampeonato contra a anfitriã Colômbia, de olho no seu primeiro título. A partida ocorre neste sábado às 21h (horário de Brasília) em Bucaramanga. A transmissão será de SBT e SporTV.

Sete títulos na Copa América

O Brasil levantou a taça em sete das oito edições concluídas da Copa América - à exceção de 2006, quando a Argentina foi campeã. Desde que o torneio foi criado, em 1991, a Canarinho disputou 49 partidas, com 46 vitórias, um empate e apenas duas derrotas — ambas por 2x0 para as argentinas, na fase final de 2006 e na fase de grupos de 2014.

Já a Colômbia é uma das únicas seleções na história a pontuar contra a Canarinho, no empate por 0x0 na fase final em 2014. Independentemente do resultado da decisão deste sábado, a anfitriã já igualou seu melhor resultado na história da competição.

As donas da casa foram vice-campeãs duas vezes seguidas, em 2010 e 2014. Em ambas as edições, as Guerreiras levantaram a taça. As colombianas também conquistaram um terceiro lugar em 2003 e o quarto em 2018. No confronto direto, foram 6 duelos, com cinco vitórias do Brasil e um empate. A Seleção marcou 34 gols e cedeu apenas 2.

Fonte: CBF