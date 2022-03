Brasil enfrenta a Bolívia nesta terça-feira com muitas mudanças na escalação

A Seleção Brasileira vai encarar a Bolívia nesta terça-feira, às 20h30min, em La Paz, com uma escalação bem diferente da que iniciou a partida contra o Chile, no Maracanã. No ataque, Neymar e Vinícius Jr. estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Nos demais setores, Tite quer testar mais atletas que vêm correspondendo e lutam por uma vaga na equipe titular.

Na defesa, Thiago Silva dá lugar a Éder Militão. Nas laterais entram Daniel Alves na direita e Alex Telles na esquerda. No meio de campo Fabinho substitui Casemiro, Bruno Guimarães entra no lugar de Fred. No ataque, Neymar e Vinicius Jr saem para as entradas de Philippe Coutinho e Richarlison.

Desta forma, o Brasil joga com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Antony, Philippe Coutinho e Richarlison.

Mais do que mudar peças, Tite também vai alterar a forma de a equipe jogar na altitude.

“Claro que não vai dar para colocar o mesmo ritmo. Essa velocidade que a gente emprega quando os jogos são em casa ou em condições normais, lá não dá, mas ter posse de bola, mas no último terço ser agressivo, buscar o gol e ver a equipe jogar e suportar essas adversidades, pra mim, tem um prazer muito grande”.

O Brasil chega hoje à noite em Santa Cruz de La Sierra e só desembarca em La Paz três horas antes de a partida começar, para não sentir tanto os efeitos da altitude de mais de 3.600 metros.

Se a Seleção vencer, garante a liderança do ranking da FIFA para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, com a possibilidade, inclusive, de ter a Alemanha no mesmo grupo.O sorteio ocorre nesta sexta-feira, em Doha, a partir das 13h (horário de Brasília).