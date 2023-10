Brasil e Venezuela terminam primeiro tempo no 0 a 0

O primeiro tempo do jogo entre Brasil e Venezuela, terminou no 0 a 0. O duelo começou 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 3ª rodada das eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026

A equipe comandada por Fernando Diniz teve a posse de bola em boa parte dos 45 minutos, mas não conseguiu fazer a bola entrar na trave.

A seleção Canarinho tem pela frente o confronto com a Argentina, pela sexta rodada, no dia 21 de novembro, às 21h30, no Maracanã.