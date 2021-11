Brasil e Argentina ficam no 0 a 0 na 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Brasil e Argentina, rivais sul-americanos duelaram na noite desta terça-feira (16), pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, no estádio Bicentenário, na cidade argentina de San Juan, No entanto, o clássico ficou no zero a zero em um jogo com poucas chances de gol.

Com o empate, a seleção canarinho continua liderando o topo da tabela com 35 pontos, e os Hermanos estão na vice-liderança com 29 pontos.