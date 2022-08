Brasil disputará 3º lugar na Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Após perderem para o Japão por 2 a 1 nas semifinais, meninas da Seleção Brasileira enfrentarão as holandesas na disputa pelo terceiro lugar

Rio de Janeiro/RJ - Depois de sair atrás no placar e conseguir empatar, a Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão nas semifinais da Copa do Mundo Sub-20 FIFA Costa Rica 2022. Por 2 a 1, as japonesas levaram a melhor na noite desta quinta-feira (25), no Estádio Nacional de San José. Os gols foram marcados por Yamamoto e Hamano por parte do país asiático, enquanto Cris balançou as redes pelo Brasil.

O jogo iniciou com o Brasil buscando o gol, mas enfrentando forte marcação japonesa. Aos 7 minutos de jogo, Ana Clara lançou bola perigosa na área em busca da zagueira Lauren, mas a goleira Oba ficou com a bola. Onze minutos depois, Yaya recebeu de Dudinha dentro da área e bateu para o gol, mas o chute foi travado na hora pela zaga advesária.

O Japão começou a pressionar ainda durante a primeira etapa. Aos 29, Yamamoto dominou na entrada da área, puxou para a esquerda e chutou no canto do gol de Barbieri. Ela tocou na bola, mas não evitou o gol japonês. O Brasil ainda tentou empatar explorando a bola aérea, mas o jogo foi para o intervalo com vantagem das japonesas.

Empate no 2º tempo

No segundo tempo, o Brasil buscou mais o ataque e foi recompensado com o empate. Aos 3 minutos, após cruzamento na área, Aline dividiu com a goleira e a bola sobrou para Luany, que bateu para defesa da goleira japonesa. Seis minutos depois viria o empate. Cris recebeu na entrada da área e bateu no ângulo da goleira Oba para marcar. Um golaço que marcou 1 a 1 no placar da semifinal.

A partir daí, o jogo passou a ser altamente disputado no meio de campo. A Seleção Brasileira chegou a dominar as ações, com chances de assumir a dianteira no placar, mas foi o Japão quem conseguiu avançar. Aos 39 minutos da segunda etapa, Hamano recebeu bola enfiada e tocou de cobertura, na saída de Gabi Barbieri para marcar o segundo.

Os últimos minutos de jogo foram de pressão da Seleção Brasileira, mas sem sucesso. Com a vitória, a equipe japonesa vai em busca do bicampeonato do Mundial Sub-20 de Futebol Feminino.

Fonte: CBF