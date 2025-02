Brasil deslancha, bate o Chile e seca Argentina para ser campeão no Sub-20

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu o Chile neste domingo (16), por 3 a 0, na última rodada do Sul-Americano Sub-20 e agora seca a Argentina para saber se ficará com o título do torneio na Venezuela.

Foi no sufoco, mas o placar até que foi elástico. Os gols da vitória foram marcados por David Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias, todos já no segundo tempo, quando o jogo estava ficando dramático para o Brasil.

Agora, o Brasil torce por um tropeço argentino ou então uma vitória magra diante do Paraguai, ainda neste domingo, às 21h30 (de Brasília).

O Brasil será campeão se os argentinos vencerem por até 3 a 0 (ou três gols de diferença).

O Brasil está agora com 13 pontos e sete gols de saldo.

Se vencer, a Argentina pode empatar em pontos com o Brasil, mas precisa tirar uma diferença de quatro gols de saldo. Os hermanos têm 10 pontos e saldo de três gols.

Se a Argentina vencer por 4 a 0 (ou quatro gols de diferença), será campeã. É que empataria com o Brasil no saldo de gols, mas teria mais gols marcados.

MUITOS PROBLEMAS NA FRENTE

Além de ganhar do Chile, a missão, do Brasil era fazer o máximo de gols possível para dificultar a tarefa dos argentinos.

Só que o Brasil não conseguiu lidar bem com a responsabilidade. Problemas ofensivos voltaram à tona, o que deixa o campeonato aberto até o momento.

Curiosamente, pelas chances criadas no primeiro tempo, o empate até o intervalo até foi "lucro" para a seleção brasileira. O Chile perdeu duas chances claríssimas na etapa inicial.

A seleção de Ramon Menezes estava afobada e desorganizada no primeiro tempo. Uma correria desenfreada quando pegava a bola não fazia com o que o time controlasse a posse no campo ofensivo.

Consequentemente, o Brasil ficava muito espaçado. E no buraco entre meio e defesa é que o Chile conseguiu se criar.

E olha que a seleção chilena não tinha tanto compromisso assim com o hexagonal. Não ganhou de ninguém. E já está classificada ao Mundial Sub-20 porque o Chile será a sede do torneio neste ano.

COMO RAMON DEIXOU O TIME MAIS OFENSIVO

O fiasco do primeiro tempo obrigou Ramon Menezes a tentar algo diferente na etapa final.

As primeiras trocas foram decisivas. David Washington e Alisson entraram, dando mais peso no ataque.

Não precisou muito para que a cara do Brasil melhorasse, já que o primeiro tempo foi terrível.

O gol só veio mesmo com mais mudanças: o lateral Zé Guilherme e o atacante Ricardo Mathias foram a campo.

Aqui, um desenho diferente, colocando um lateral de ofício na esquerda, deixando Arthur de volta na zaga, ao lado de Iago.

O ALÍVIO

Mas até a jogada que gerou o gol foi sofrida, dando a tônica do Brasil nesse campeonato.

David Washington conseguiu espaço para finalizar dentro da área. O goleiro Sáez chegou a espalmar, mas a bola pingou dentro do gol. A tentativa de recolhê-la não deu certo. O bandeirinha flagrou na hora que tinha sido gol, já aos 27 minutos do segundo tempo.

O Brasil seguiu insistindo. O Chile foi sucumbindo fisicamente e ainda teve Iván Román expulso, após segundo amarelo.

Com mais espaço, Pedrinho escapou na área e fez o segundo gol do Brasil na partida, aos 40 da etapa final.

Não deu para piscar.

Ainda deu tempo de Ricardo Mathias fazer o terceiro, de cabeça, após escanteio, já aos 42 minutos do segundo tempo.

O Brasil, ao fim das contas, construiu um placar confortável. Se será suficiente, só mais tarde para saber. Até porque foi a própria Argentina que na primeira fase deste Sul-Americano Sub-20 fez 6 a 0 no Brasil.