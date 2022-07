Brasil derrota Colômbia e conquista Copa América pela 8ª vez

Rio de Janeiro/RJ - Neste sábado, dia 30, a Seleção Brasileira derrotou a Colômbia e conquistou o octacampeonato da Conmebol Copa América Feminina. A vitória por 1 a 0, gol de Debinha aos 39 minutos do 1º tempo, garantiu mais um título continental para as Guerreiras e reforçou a soberania brasileira no futebol feminino da América do Sul.

A história do Brasil com a Copa América Feminina começou em 1991, com a realização da primeira edição do torneio. A sede da disputa foi a cidade de Maringá, no Paraná, e a competição serviu como classificatória para a Copa do Mundo FIFA, realizada naquele mesmo ano. De lá para cá, a competição foi realizada em outras oito oportunidades, e apenas uma dela não foi vencida pelo Brasil.

O título ainda isola o Brasil como o país com o maior número de títulos de Copa América entre homens e mulheres. São nove títulos da edição masculina do torneio e oito da feminina, levando a Seleção a 17 conquistas no total. A marca supera a Argentina, que soma 15 títulos da Copa América Masculina e venceu o torneio feminino em 2006.

Fonte: CBF