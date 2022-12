Brasil decide no 1º tempo, atropela Coreia do Sul e vai às quartas da Copa

Com a vitória, o Brasil está nas quartas de final e terá pela frente a Croácia nesta sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação. Se depois da derrota na fase de grupos a seleção "acreditou que um novo dia iria raiar", agora o povo brasileiro aguarda "a sua hora chegar"

"Às vezes, a felicidade demora a chegar", ouvia-se no ônibus, mas contra a Coreia não foi uma dessas vezes. O Brasil abriu o placar cedo com Vini Jr e logo depois viu Neymar ampliar de pênalti. Aos 12 minutos da primeira etapa, o Brasil já tinha "mandado essa tristeza embora".

De dentro do veículo, em alto e bom som, os jogadores entoavam de músicas de torcida aos pagodes preferidos do grupo. Depois de um susto na derrota para Camarões, o ônibus ressoava que "quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora". E foi esperando sua hora de brilhar e encantar o povo brasileiro que a seleção entrou em campo.

DOHA, QATAR (UOL - FOLHAPRESS) - Cerca de três horas antes da publicação deste relato, o ônibus da seleção brasileira chegava ao estádio 974, nesta segunda-feira (5), para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo contra Coreia do Sul que terminaria em 4 a 1 para o time de Tite.

