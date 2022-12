Brasil continua como o maior campeão do mundo, no mínimo, até 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo significa que nenhuma seleção vai se tornar pentacampeã em 2022. O Brasil, único país com cinco títulos, pode se tornar o primeiro hexa, mas, no mínimo, será o único penta até 2026.

No ranking dos maiores campeões, há duas equipes com quatro troféus. A Itália, que triunfou em 1934, 1938, 1982 e 2006, nem se classificou para a disputa no Qatar. A Alemanha, vencedora, em 1954, 1974, 1990 e 2014, ficou em terceiro lugar em sua chave e deu adeus.

Três das equipes vivas no torneio podem tornar-se tricampeãs. O Uruguai, que fez a festa em 1930 e 1950, a Argentina, que levou a melhor em 1978 e 1986, e a França, primeira colocada em 1998 e 2018, permanecem na competição.

Completam a lista dos campeões a Inglaterra, que levantou a taça em 1966, e a Espanha, ganhadora em 2010. Os dois times estão classificados às oitavas de final e buscam no Oriente Médio o bicampeonato.

A próxima Copa do Mundo será realizada daqui a três anos e meio e, pela primeira vez, terá 48 seleções, crescendo em relação às 32 atuais. A competição terá a sede dividida entre Estados Unidos, Canadá e México.