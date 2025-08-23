   Compartilhe este texto

Brasil conquista a inédita medalha de prata no Mundial de ginástica rítmica

Por Folha de São Paulo

23/08/2025 21h00 — em
Esportes


Foto: Ivan Carvalho/CBG

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ginástica brasileira tem mais uma conquista para colocar na prateleira. Em uma arena lotada no Rio de Janeiro, e sob o som de "Evidências", o conjunto da ginástica rítmica alcançou a inédita medalha de prata no Mundial.

O time formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio obteve 55.250 pontos no conjunto geral e ficou com o vice-campeonato. O ouro foi do Japão, com 55.550, e o bronze foi da Espanha, com 54.450, completando o pódio no Mundial.

Entre sorrisos e lágrimas, ginastas e comissão técnica não esconderam a emoção logo após deixarem o tablado enquanto o público se mostrava eufórico com as apresentações.

A medalha de prata consolida o bom momento da ginástica rítmica do país. Este é o melhor resultado da história do conjunto - até era um quinto lugar, em 2022.

Nesta edição do Mundial, o Brasil, pela primeira vez, classificou duas atletas para a final do individual geral: Geovanna Santos e Barbara Domingos, que terminou na 9ª posição, melhor colocação de uma brasileira na história do torneio.

Na atual temporada, o conjunto verde e amarelo foi ouro no geral, simples e misto no World Challenge Cup de Portimão, e conquistou o ouro inédito no conjunto geral na etapa da Copa do Mundo de Milão.

ATRASO E TENSÃO

Entre a primeira e a segunda rotação do segundo grupo de 18 conjuntos, houve um atraso devido a um problema técnico no sistema de pontuação da Federação Internacional de Ginástica (FIG). Naquele momento, o Brasil já era o primeiro lugar, e a cada minuto a mais a tensão e expectativa misturavam-se. Os presentes aproveitaram para fazer as contas e saber o que era necessário para o time verde e amarelo se manter no topo. O torneio voltou após cerca de uma hora de paralisação.

COLLANTS INÉDITOS

Para o Mundial, o Brasil apresentou dois collants inéditos, um para a série mista e outro para a simples. O da série mista, quando foi ao tablado ao som de "Evidências", teve inspiração em uma fantasia utilizada por Ivete Sangalo. A peça, majoritariamente na cor vermelha, tinha detalhes com desenho de nota musical e um violão. Já o da série simples, tinha cores que faziam referência à bandeira do Brasil.

Os collants foram confeccionados artesanalmente com cerca de 20 mil pedrarias cada. A peça da série simples pesa, aproximadamente, 1,2 kg.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO

11h às 11h35 - Final Arco (individual)

11h40 às 12h15 - Final Bola (individual)

12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas (conjunto)

14h às 14h35 - Final Maças (individual)

14h40 às 15h15 - Final Fita (individual)

15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos (conjunto)

