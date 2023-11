Brasil conquista 32 medalhas e tem dia mais premiado na história dos Pans

SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Uma chuva de medalhas. Foi isso que aconteceu hoje com o Time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Com 32 pódios só neste sábado (4), a delegação brasileira bateu as campanhas em Rio-2007 e Lima-2019 e alcançou o dia mais premiado do país na história dos Pans.

A antiga marca aconteceu em duas oportunidades: quando o Brasil conquistou 27 medalhas em um mesmo dia no Pan de Lima, em 2019, e igualou o recorde que aconteceu nos Jogos do Rio, em 2007. Hoje, o Brasil conseguiu 31 medalhas em 75 disputas de pódio de 26 modalidades diferentes. E vem mais, porque o Brasil está disputando algumas finais.

A primeira medalha do dia veio com Isaquias Queiroz, na canoagem em velocidade — C1 1000m — masculino. Em seguida, Alice Gomes e Camilla Lopes ficaram com o vice-campeonato no trampolim sincronizado feminino da ginástica.

Veja todas as medalhas conquistadas hoje

Canoagem em velocidade - C1 1000m - masculino - Prata

Ginástica de trampolim - sincronizado - feminino - Prata

Atletismo - equipe mista - revezamento marcha atlética - Bronze

Ginástica de trampolim - sincronizado - masculino - Bronze

Tênis de mesa - equipes - feminino - Bronze

Pelota basca - masculino - Bronze

Triatlo - misto - Ouro

Tiro ao arco composto - equipe mista - Bronze

Tiro com arco recurvo - equipe masculina - Bronze

Polo aquático - feminino - Bronze

Ginástica Rítmica Maças - Individual - Feminino - Ouro e Prata

Ginástica Rítmica - Fitas - Individual Feminino - Ouro e Prata

Vela - dupla medal Race - Nacra 17 - Bronze

Ginástica de trampolim - individual masculino - Prata

Ginástica de trampolim - individual feminino - Prata

Caratê - masculino + 84kg - Prata e bronze

Caratê - feminino - 55kg - bronze

Wrestling - masculino - 97Kg - bronze

Basquete - masculino - Bronze

Rugby 7 - feminino - Bronze

Esgrima - Espada por equipes feminino - Ouro

Ginástica rítmica - Equipe - 3 fitas e 2 bolas - Ouro

Patinação artística - Individual feminino - Prata

Atletismo - 3.000m com obstáculos feminino - Bronze

Atletismo - Revezamento 4 x 400m feminino - Bronze

Atletismo - Revezamento 4 x 400m masculino - Ouro

Patinação artística masculina - Ouro

Handebol masculino - Prata

Vôlei masculino - Ouro